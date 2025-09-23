22日、山形県酒田市で堤防ののり面の下草が燃える野火火災がありました。 警察によりますと22日の午後4時半ごろ、酒田市臼ケ沢の最上川橋の北端から北西およそ110メートル先の、堤防ののり面が焼けました。 通行人の男性（20代）が、白煙が上がっている状況を見つけ、近寄って確認したところ下草が燃えていたということです。その後通行人が119番通報し、消防が放水して消し止めました。 この火災でのり面の下草およそ48