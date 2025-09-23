コロナが収束した今もオンラインでの会議が行われる一方で、リモート飲み会が廃れたのはなぜか。編集者でYouTube「ゆる言語学ラジオ」スピーカーの水野太貴さんは「通信のラグがあるビデオ通話は飲み会のようなコミュケーションには致命的だ。1秒にも満たない会話と会話の『間』にも大きな意味がある」という――。※本稿は、水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pixelfi