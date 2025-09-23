サッカー専門誌フランス・フットボールが選定する２０２４〜２５年シーズンの最優秀選手「バロンドール」の表彰式が２２日、パリで行われ、パリＳＧのフランス代表ＦＷデンベレ（２８）が初受賞した。クラブ初の欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、フランス１部リーグ、フランス・カップと合わせた３冠獲得の原動力となった。２位はバルセロナの１８歳のスペイン代表ＦＷヤマルで３位はパリＳＧのポルトガル代表ＭＦビテ