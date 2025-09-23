テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、自民党総裁選が２２日に告示されたことを報じた。小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人（届け出順）が立候補届け出を行った。番組では複数の自民党員を取材し、党への要望などの声を紹介した。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、自民党について「どうい