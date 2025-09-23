主人公・綾永さんは、1歳娘の育児に奮闘する日々。今日は、1歳半健診の日です。娘は発語がゆっくりなことや、人見知り・場所見知りが激しいことが気になっています。そして母の予感は的中。保健師との面談、歯科検診、身体測定、医師の問診など、すべての健診で大号泣。泣き止まないまま、最後の健診「保健師との面談」にのぞみます…。著者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんの漫画作品『どうなる発語ほぼなし一歳半検診