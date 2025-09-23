人気モデルで美容系クリエイターの吉田朱里さんとPEACH JOHNのコラボ新作が、2025年9月17日（水）より発売開始♡ 今回は、ノンワイヤーながら美しい谷間を叶える「わがままフロントホックナイトブラセット」。さらに、吉田さん愛用で人気のバスト＆ヒップクリームもラインナップされています。デザインも機能性も兼ね備えた特別なコラボアイテムは、美しいボディを目指す女性の心強い味方になりそうです♪