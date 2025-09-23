2025年9月23日、札幌市の豊平川で、川の中に倒れている男性が発見され、現場で死亡が確認されました。警察は事件・事故の両面で調べています。23日午前6時45分ごろ、通行人の60代女性から「豊平川の川の中で人が倒れている」と交番に申告がありました。警察によりますと、幌平橋の下流側の岩場に男性が引っ掛かった状態で発見され、男性は引き上げられましたが現場で死亡が確認されました。男性は50代から60代くらいとみられ、着衣