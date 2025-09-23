２２日午後１時２５分頃、滋賀県草津市立草津第二小学校の教室で催涙スプレーが噴射され、３年生の児童１３人が目やのどの痛みを訴えて病院に搬送された。いずれも意識はあり、自力で歩ける状態という。市教育委員会などによると、当時は昼休み時間中で、３年生の１人が持参していた護身用の催涙スプレーを、別の児童が噴射したという。