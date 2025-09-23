マイクロマガジン社が刊行するWEBコミック誌「コミックライドivy(アイビー)」は、vol.33(10月20日発売号)から、新連載6作品が順次連載スタートする。【vol.33：10月20日(月)】『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。』漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄媚薬を巡る両片想いラブコメディ！【vol.34：11月20日(木)】『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く 〜咲き誇る純愛の花〜』漫画：紺子ゆき