¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù(Á´6ÏÃ)¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç30Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë(Ëè½µ²ÐÍË24:45¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¡£¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆïËÜÅ¯»á¸¶ºî¤ÎÅÁÀâ¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò)¤ò¼Â¼Ì¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¯Çä¤«¤é11Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¿´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¶¸µ¤À­¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¹¥¤­¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤ÎÆïËÜÅ¯