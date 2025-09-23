テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。16日にグループ卒業を発表した乃木坂46・久保史緒里を激励した。佐久間宣行氏○「最後まで満足いくような自分の道を生きてほしい」とエール11月26日、27日に行われる卒業コンサートをもって、グループを卒業する久保。佐久間氏は、「3期生のみなさんがどんどん卒業されてたのも