パレスチナ問題の解決に向けた国際会議で演説する岩屋外相＝22日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】岩屋毅外相は22日、米ニューヨークの国連本部で開かれたパレスチナ問題の解決に向けた国際会議で演説し、パレスチナの国家承認について「するか否かではなく、いつするかの問題だ」とし、日本政府が承認を見送ったことに理解を求めた。パレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」を支持する姿