＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】実際の取組の様子22歳の若手力士が突然、自ら土俵を割るかのような動きがあり、珍しい光景にファンが困惑する一幕があった。「なんで諦めとるねん」「どこか悪いのかな？」などさまざまな反響が寄せられた。三段目五十九枚目・備巌山（山響）と三段目七十二枚目・貴正道（二所ノ関）の一番での出来事。立ち合い手を出して当たった貴正道は、果敢に突っ張って攻めた