開幕から苦しむ常勝軍団、勝つことが最高のカンフル剤だ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月22日の第2試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）がトップ。序盤から効果的にアガリを決め、終盤は固い守備力で逃げ切った。今期3戦目ですでに2勝（2着1回）と好調をキープ、試合後はチームメイトを鼓舞する言葉も口にした。【映像】「日和ってるやつ、いねぇよな！？」と煽る白鳥翔第1試合は日向藍子（最高位戦）が3着。当試合は東家からU-NE