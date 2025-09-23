陰部のトラブルは「清潔にしていないから起こる」と思われがちですが、実は洗いすぎが原因で炎症を招くケースも少なくありません。皮膚に存在する常在菌のバランスが崩れることで、かえって菌類が繁殖しやすくなるのです。今回は、陰部の病気と清潔習慣の関係について、蓮池先生に伺いました。 監修医師：蓮池 林太郎（新宿駅前クリニック） 帝京大学医学部卒業。国立精神神経センター国府台病院（現・国立国際