筆者の知人女性には7歳の娘がおり、家族3人で穏やかで幸せな日々を過ごしていました。ところがある晩、夫が深夜に帰宅すると、仕事の疲れから彼女に当たり散らしてしまいます。心ない言葉に傷ついた彼女でしたが、そのとき娘が思いがけない行動をとったのです。今回は、そんな知人女性から直接聞いたエピソードをご紹介します。 良妻賢母な主婦の鑑 この出来事をきっかけに、夫は態度を改め、知人女性を軽んじるよ