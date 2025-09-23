広島県福山市の県道で22日、歩行者高齢女性が車にはねられ、意識不明の重体です。事故があったのは広島県福山市駅家町の県道392号です。警察によると22日午後5時半過ぎ、横断歩道を歩いて渡っていた女性（70）が、走ってきた軽乗用車にはねられました。女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は、過失運転致傷の疑いで車を運転していた自称・薬剤師の男（44）を現行犯逮捕しました。調べに対し、「間違いありませ