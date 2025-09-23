熊本県立大学は半導体人材を育成するため、2027年4月に半導体学部の設置を目指します。 【写真を見る】全国初の「半導体学部」設置へ熊本県立大学 2027年4月の学部開設を目指す 熊本県 木村敬知事「新たな学部として仮称ですが、半導体学部の開設を目指すことを理事会で決定したという報告を大学から受けました。認可されれば全国初の半導体学部となります」 新たに設置される「半導体学部」の定員は60人で、大学の敷地内に新