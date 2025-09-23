今田美桜（28）、比嘉愛未（39）らが所属する株式会社コンテンツ・スリー公式アカウントが22日までにインスタグラムを更新。今田の近影を投稿した。公式アカウントでは「『#東京2025世界陸上』ありがとうございました!!#世界陸上#今田美桜」とコメントし、国立競技場での今田のショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「一生懸命選手達を応援してる姿が可愛かったです」「美桜ちゃんがいたから毎日見てました」「一緒に見