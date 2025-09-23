TBSの吉村恵里子アナウンサー（26）が22日、自身のインスタグラムを更新。他局の同期アナとのツーショットを公開した。吉村アナは「みのりちゃんとこの日もお腹いっぱい食べました」とつづり、日本テレビ林田美学（みのり）アナ（25）とのランチデートの様子を披露した。この投稿にフォロワーからは「美人コンビ！」「最強2ショット」「二人とも可愛い」「同期コンビでナイスですね」といったコメントが寄せられている。