テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。衣装姿を披露した。田中アナは「涼しくなりだいぶ過ごしやすくなりましたね夏の終わりはなんだか切ない今日の衣装はノースリーブワンピースですが素材が少し夏から進んだものを選びました」とつづり、タイトな青色のノースリーブワンピース姿の写真を公開。ワンピースに白のベルトを巻いたコーディネートで、ボディーラインが強調されていた。