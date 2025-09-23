18日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた宮本和知氏が、巨人のドラフト1位・石塚裕惺について言及した。宮本氏は巨人女子チームの監督を務めているが、「女子チームが夜、室内で練習しているんですけど、寮生で打ちに来るんですよ。夜の8時、9時くらいに、はい。だから本当に女子選手たちもみんな石塚がんばれ！、その前は浅野くんですよ。浅野くんも夜黙々と打っているんですよ」