YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」では、倒産危機から数多くの企業を救ってきた“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が、「絶対倒産しない会社の7つ特徴がついに判明しました。今すぐ見て、あなたの会社にも活かしてください。」と題した動画を配信。市ノ澤氏は、最新の倒産統計を踏まえつつ「経営陣にこの数字を見れる人がいないと、会社はかなり危険な状況」と強い警鐘を鳴らした。 動画冒頭、市ノ澤氏は「