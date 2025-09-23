陸上男子１００メートル元日本記録保持者の桐生祥秀（２９）が２２日、落語家、笑福亭鶴瓶のインスタグラムに登場。満面の笑みでの２ショットなどが投稿された。前日の世界陸上最終日、男子４００メートルリレーでは６位入賞だったが、右足ふくらはぎのけいれんもあり、涙を流した桐生。「昨日の今日で隣に桐生選手がいてくれる。なんていい日だ」とつづった鶴瓶の投稿に、「昨日の今日だからこそ笑顔にさせていただいてありが