『ビバ 女の古』 ©カータン／主婦の友社50代は楽しい。シワも白髪も増えた。体だって、若い頃のようにピチピチじゃない。なのに、なぜか体重だけは増えてる！でも、その分、心は軽くなった。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます無理して誰かに合わせなくてもいい。嫉妬もしないし高望みもしない。でも諦めたわけじゃない。身の丈に合った場所で自然体に生きる。それが思っていたよりずっと楽しい。そんな日常を自由