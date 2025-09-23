モレイレンセ戦で3点目のゴールを喜ぶスポルティングの選手たち＝22日、リスボン（ロイター＝共同）サッカーのポルトガル1部リーグで22日、スポルティングの守田英正はホームのモレイレンセ戦で後半9分から出場した。チームは3―0で勝った。（共同）