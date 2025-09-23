日々酷使される手を優雅にケアするSoieの新しいフレグランスシリーズが登場しました！シルクのような輝きと滑らかさを手に入れるためのハンドセラムとハンドソープが新たに5種類の香りで展開され、全国の実店舗でも購入可能になります。上質な香りとテクスチャーで、手元から美しさを引き出す新しいケアが始まります。 5つの香りで手元を彩るSoieのフレグランス Soieの新しいフレグランスシリーズは、