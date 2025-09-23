グラビアアイドルの空峰凛（27）が、22日に発売された『週刊SPA!』9月30日号の人気企画「グラビアン魂」に初登場した。「彼女には他のグラドルにはない“リアルなエロさ”がある」という、その個性を前面に押し出す撮影が行われた。【写真】大胆なポージングでシャワーを浴びる空峰凛1997年に埼玉県で生まれた空峰は、身長161センチ、B91・W63・H91のプロポーションを誇る。化粧品開発や製薬会社勤務という異色の経歴を経て、