テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、司会を務める羽鳥慎一アナウンサー、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏、火曜コメンテーターで弁護士の菊間千乃氏が２１日に京都・与謝野町で稲刈りを行ったことを伝えた。番組では３人が稲刈りをする映像を放送。スタジオで玉川氏は「コンバインは初めてだった。初めてってうれしかったですね」と振り返りささらに「初めて水卜さん