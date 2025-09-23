今年4月より施行されている改正貨物自動車運送事業法（改正トラック法）。大手から零細まで全国6万社超のトラック事業者に関わる法改正とあって業界の注目を浴びたが、早くもその脆弱性が露呈しつつあるという。元トラックドライバーでライターの橋本愛喜氏が改正トラック法の最新事情について解説する。＊＊＊【写真を見る】トラックドライバーの認知率100％！？映画『トラック野郎』の歴代マドンナたちトラック法改正の