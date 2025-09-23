ニューヨークの国連本部で開かれているパレスチナ問題の解決に向けた首脳級会議で、フランスのマクロン大統領はパレスチナを国家承認すると宣言しました。フランスマクロン大統領「私はきょう、フランスがパレスチナ国家を承認することを宣言します」マクロン大統領は22日、国連で開かれたパレスチナ問題の解決に向けた首脳級会議で、パレスチナを国家承認すると宣言し「紛争を終わらせる時が来た」と訴えました。フランスマク