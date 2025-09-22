白内障は目のレンズが白く濁る病気としてイメージしやすい一方で、緑内障は症状が見えにくく、理解しにくい病気です。その特徴は視野の欠けで、片目の欠けをもう片目が補ってしまうため、気づかないまま進行することも少なくありません。今回は、緑内障の症状や発見の難しさについて、塩野先生に伺いました。 監修医師：塩野 陽（シオノアイクリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業。その後、聖マリアンナ医科大学病院