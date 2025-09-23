20日のレッドソックス戦で適時打を放つレイズのヤンディ・ディアス＝タンパ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）米大リーグ機構は22日、週間MVP（15〜21日）を発表し、ア・リーグはレイズの指名打者ディアス、ナ・リーグはブレーブスの一塁手オルソンが選ばれた。ともに7試合でディアスは打率5割9分1厘、1本塁打、4打点、オルソンは打率4割、3本塁打、10打点を記録した。（共同）