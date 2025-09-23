シーズン残り６試合で繰り広げられる若鯉たちのアピール合戦。その主役に広島・林晃汰内野手が“立候補”だ。荷物整理のためマツダスタジアムに姿を見せた大砲候補は、「状態は良い感じ。それを１軍でも出していくだけだと思います」と決意を口にした。チームは２０日・巨人戦（東京ド）に敗れ、２年連続のＢクラスが確定。試合後、新井監督が「今まで以上に若い選手にチャンスが来る」と話していたように、２２日には秋山、菊