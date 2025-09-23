9月17日に15thシングル「お願いバッハ！」を発売した日向坂46。音楽活動と並行して、メンバーが日々の出来事やオフショットを伝えるSNSもファンの楽しみの1つで、インスタグラムは人気の指標として注目を集めている。そこで今回は2025年9月22日時点のデータをもとにフォロワー数TOP5を紹介する。【写真】日向坂46フォロワー数ランキング第5位〜第1位投稿数が少なくてもフォロワー多数現在、日向坂46には29人のメンバーが在籍