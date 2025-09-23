記録ずくめ「名古屋の暑さ」 9月下旬になり、ようやく暑さも一段落の気配が漂い始めています。それにしても、今年の夏は暑かった。名古屋は8月31日に最高気温40.0℃を観測、今季の猛暑日（最高気温35℃以上）は52日、熱帯夜（最低気温が25℃以上）は73日にのぼり（いずれも9月18日まで）猛暑日、熱帯夜ともに過去最多となっています。 メ～テレの放送エリアの愛知・岐阜・三重の東海3県では「熱中症警戒アラ