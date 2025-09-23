登場するたびに話題を呼ぶ、ダイソーの家電小物。またもやクオリティの高い商品を発見しました！今回紹介するのはアロマディフューザー。価格が1,100円（税込）なので最初は悩みましたが、使ってみて大正解でした！コンパクトなのにミストの出が良くて優秀。ライトも付いているので、リラックスタイムに最適です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）価格：￥1,100（税込）販