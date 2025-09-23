◆ 「試合にまだ対応してないというか、慣れていないのかな」と指摘ソフトバンク・柳田悠岐が22日のオリックス戦に「2番・指名打者」で先発出場し、5カ月半ぶりの復帰を果たすも、3打数無安打1四球と快音は響かなかった。この日の柳田の打撃に対し、22日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』の解説・大矢明彦氏は「監督もベンチもファンの人も、みんな待っていたと思うが、正直もっとバットを振ってほしかったなという