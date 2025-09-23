元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が23日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）の首相報酬をめぐる一部候補の発言に対し、私見をつづった。自民党総裁選は22日に告示され小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗・前経済安保担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が立候補した。その数日前である18日に配信されたABEMA報道番組「Abema Prime」