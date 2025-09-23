親が亡くなると、感情や家族関係の事情で後回しにされがちな問題のひとつに「実家の名義変更」があります。実家を売る・貸すを決めかねている場合、名義変更を先送りにすると何が起こるのでしょうか。本記事で、トラブル事例とともに解説します。 親が亡くなった実家、どうする？ 放置は危険！ トラブル事例と令和6年4月からの新常識 親が亡くなり、葬儀や各種の手続きに追われるなかで、実家をどうするかという問題は後