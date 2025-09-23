スターで配信中のドラマ「エイリアン：アース」第7話『脱出』では、ついに恐れていた展開が訪れた。このショッキングな瞬間をさらに印象深く見せるため、脚本には撮影直前にリライトが加えられたという。その舞台裏について、キャストたちが米に語っている。 この記事には、「エイリアン：アース」第7話『脱出』のネタバレが含まれています。 「視聴者が先を知っているからこそ、ペースを落とすんです」