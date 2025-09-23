テレ東では9月24日（水）夜6時25分から、「ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅 陣取り合戦 第17弾 秋の千葉・房総半島攻略SP」を放送します。【動画】バス旅マスター太川陽介が埼玉を舞台に路線バスを使って本気の「鬼ごっこ」！捕まったら即アウト今回の陣取り合戦の舞台は、千葉県。東京ディズニーリゾートの最寄り駅「舞浜駅」をスタートし、ゴールはこれからの季節、絶景の紅葉が見られる養老渓谷の中でも、随一の景観を誇る「粟