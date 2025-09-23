平均年齢１５〜１６歳の７人組ボーイズグループの「ＰＯＣＫＥＴＰＡＮｉＣ」とデュオの「峯脇」が１０日につばさレコーズから同時デビューを果たし、競争の激しい男性アイドル界での飛躍を誓った。２３日には初となるツーマンライブ「ＰＯＣＫＥＴＰＡＮｉＣ×峯脇２ＭＡＮＬＩＶＥ〜はじまりのはじまり〜」（ｈａｒｅｖｕｔａｉ）を開催する。ＰＯＣＫＥＴＰＡＮｉＣの７人はメンバーカラーの衣装に身を包み初々