今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第127話が23日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってきたのぶ（今田美桜）。アンパンマンに何か足りないと感じていた嵩（北村匠海）は、のぶの話を聞いて悪役を描き始める。それから2年の月日がたち、愛すべき悪役のばいきんまんは子どもたちに人気のキャラクターに。そんなある日、蘭子（河合優実）が嵩に