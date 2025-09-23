私はアコ。夫と中学三年生の息子（ソウタ）との三人暮らしです。遠方に住む義父の家に遊びにいったとき、息子の進路の話になりました。息子は高校受験を控えているのですが、マイペースな性格で進路のことも実感がわかないという感じです。義父は「まったく……ソウタは覇気がないな！根性をたたき直すためにも中卒で社会に出てみろ！」と、息子に言いました。高卒認定から大学合格を目指せという義父の言葉。あまりにも予想外の