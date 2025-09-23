“ポスト石破”の座を争う、自民党総裁選が9月22日に告示された。最有力候補の一人である小泉進次郎農相（44）は、幅広い支持を得るために、解雇規制の緩和や選択的夫婦別姓制度といった昨年の総裁選で訴えた持論を封印。課題とされている論戦力を補うため、実力派議員による手厚いサポートを受け、“安定飛行”を目指している。 【画像】小泉進次郎が総裁選立候補会見の前日に訪ねた「総理になれなかった総裁」 ド