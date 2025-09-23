おととし発生した大規模な火災から再建した新潟県魚沼市の商店街で9月21日、支援への感謝などを伝えるイベントが行われました。 21日、『ヘソ市ビッグカーニバル』と題したイベントが開かれていたのは、魚沼市の南本町商店街です。この商店街ではおととし9月に大規模な火災が発生。店舗など13棟に被害を出しました。まもなく火災から2年、被害を受けた店舗などの再建工事はまもなく終わります。【訪れた人】「燃えてしまっ