砂からにょろっと体をのばし、ゆらゆらと波に身をゆだねるチンアナゴ。その姿が可愛くもありユニークでもあり、水族館の人気者となっています。しかし、それは砂から顔を出しているときのこと。砂の中ではどんなふうにしているのか、みなさん、気になりませんか?実は、こんな格好で埋まってるんです!!チンアナゴは砂の中でどんなふうになっているのか?皆さん気になると思います。1匹のチンアナゴが、水槽の外側ギリギリに入ってい