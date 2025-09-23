ただ今、旬真っ只中の「さんま」。秋の味覚の代表格で、さんまを食べないと秋になった気がしない…なんて人もいるほど。そんなさんまを使った人気料理といえば「塩焼き」ですよね。そこで今回は、さんまの塩焼きをおいしく味わうために覚えておきたい、4つの便利ワザをご紹介します。 旬のさんまをおいしく食べよう！便利ワザ１：おいしいさんまの見分け方 たった1分で、簡単に脂ののったさんまを見分けられる方法があるんです。