「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）阪神先発の才木浩人は５回１／３を２失点で１３勝目は持ち越しとなった。六回、右足首に打球が直撃し続投を断念したが、デイリースポーツ評論家の井川慶氏は状態を高評価した。◇◇この日の才木投手は、真っすぐで押す投球が目立ちました。今は個人タイトルを目指す状況でもあり、勝利を目指す中で、真っすぐが走っていることからそういった配球になったのかなと。阪神バ